Zazzaroni: "Con la mia intervista a Vanoli è cambiato il suo rapporto con Firenze"

vedi letture

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato durante il odcast Number 1 su Youtube commentando il ritorno alla Fiorentina di Paolo Vanoli, con cui lo stesso Zazzaroni ha realizzato pochi giorni fa un'intervista. Queste le sue parole: "L'intervista a Vanoli è stata quasi suggerita da lui,che voleva farla con me. Paolo è stato corretto ed è stato bravissimo. In quel momento è scattato un cambiamento di mood nei suoi confronti, corrispondete alle tre sconfitte viola in campionato.

I tifosi gli chiedevano di tornare visto che ha fatto un'impresa clamorosa mai successa nella storia del calcio. Io sto dicendo che la mia intervista ha avuto un piccolo contributo nel cambiamento di rapporti tra Vanoli e la Fiorentina. Il cambiamento è stato radicale nella rosa, prendendo tanti stranieri, e per questo mi sono preso critiche da Firenze, ma io lo dicevo in ottica nazionale".