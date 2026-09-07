Belotti riparte dal Modena, arriva a parametro zero: lo allenerà Galloppa

Belotti riparte dal Modena, arriva a parametro zero: lo allenerà GalloppaFirenzeViola.it
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Oggi alle 22:00Ex viola
di Redazione FV

L'ex calciatore e attaccante della Fiorentina, Andrea Belotti, che con la maglia viola ha collezionato 15 presenze e 3 reti, si trasferisce al Modena a parametro zero. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'accordo tra le parti è stato raggiunto e il calciatore è in città per le visite mediche. Dunque Belotti torna a giocare in Serie B sotto la guida di un altro ex viola, Daniele Galloppa. 