FirenzeViola Fiorentina-Atalanta Primavera, l'arbitro di Supercoppa. C'è anche l'FVS

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E' stato designato l'arbitro della sfida tra Fiorentina e Atalanta Primavera, valida per la finale di Supercoppa italiana, in programma domani all'Arena Civica "Gianni Brera" di Milano alle ore 18 (diretta tv su Sportitalia con ampie finestre di radiocronaca su Radio FirenzeViola). Il match tra viola e nerazzurri, come comunicato dall'AIA, è stato assegnato al signor Leonardo Mastrodomenico della sezione di Matera, che sarà coadiuvato dai guardalinee Lorenzo Chillemi di Barcellona Pozza di Gotto e Davide Fedele di Lecce e dal quarto uomo Michele Pasculli di Como.

Presente anche l'operatore FVS

Per la prima volta per una gara della categoria Primavera, è stato designato come in Serie C un Operatore FVS, ovvero un addetto al Football Video Support presente a bordocampo che gestisce il monitor e i replay video per il sistema di supporto arbitrale a chiamata. Una sorta di Var a chiamata per il quale è stato designato il signor Gennantonio Martone della sezione di Monza.