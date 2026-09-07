Behrami: "Mercato di figurine e highlights. La Fiorentina non è solida"
Valon Behrami, ex centrocampista della Fiorentina, ora opinionista, parlando a Dazn ha commentato così la notizia dell'esonero di Fabio Grosso: "Non me lo aspettavo. Sembrava un progetto nato insieme tra ds e allenatore invece un mercato a mio avviso senza un leader dentro. Senza basi.
Quando ti giri in panchina, non sai a chi affidarti, a chi può anche dirti cosa significa la Fiorentina, a cosa significa vivere alcuni momenti. Poi paga l'allenatore, è chiaro, ha faticato a dimostrare le proprie idee e a metterle in campo. Però obiettivamente i soldi spesi sono stati tanti, ma sono stati spesi per tante belle figurine messe lì, tanti highlights messi in campo, però non mi ha dato la sensazione di costruzione vera e propria, di una squadra solida".
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