Brozovic ha voglia d'Italia: ecco perché per Romano la Fiorentina non ha affondato

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Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato, ha parlato sul proprio canale Youtube della situazione di mercato legata al futuro dello svincolato Marcelo Brozovic. Queste le sue parole: "Brozovic è stato offerto a tanti club italiani. È stato offerto al'Atalanta, prima che i nerazzurri prendessero Kessie, è stato proposto alla Fiorentina, quando i viola hanno liberato Mandragora l'ultimo giorno di mercato, poi il club gigliato è stato impegnato in altre faccende come quello legato all'arrivo di Vanoli.

Fatto sta che Brozovic è stato offerto a tutti perché il giocatore in Italia tornerebbe volentieri. Vedremo se qualcuno deciderà di procedere sul Croato, che non ne fa una questione solo economica ma di opportunità. Vedremo se la Juventus dopo l'infortunio di Locatelli farà dele valutazioni".