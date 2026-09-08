Vanoli riparte dal 4-1-4-1 con Fagioli di nuovo al centro del gioco

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Il Vanoli-bis riparte anche dal campo e dalle certezze tattiche della passata stagione. Come scrive il Corriere dello Sport - Stadio, il tecnico ha già ricominciato dal 4-1-4-1, modulo che aveva abbandonato la difesa a tre e che si era rivelato decisivo per conquistare la salvezza. Rispetto allo scorso anno, però, Vanoli troverà una Fiorentina molto diversa, con una rosa più profonda e ambizioni maggiori.

Fagioli di nuovo al centro

L’idea è proporre un calcio intenso, offensivo e di qualità. Il 4-3-2-1 utilizzato da Grosso lascerà spazio al 4-1-4-1, con Fagioli nuovamente al centro del gioco nel ruolo di regista, posizione in cui Vanoli lo aveva valorizzato nella scorsa stagione. Ai suoi lati agiranno due mezzali, mentre Dodo e Ranieri potrebbero essere tra le prime conferme.

Il dubbio in attacco

Da monitorare Oulai, che ha accusato un problema muscolare contro il Torino e resta in dubbio per Venezia. In attacco, invece, Vanoli dovrà scegliere il riferimento offensivo tra Beto e Pellegrino. Il tecnico torna quindi a Firenze con entusiasmo e con la possibilità di costruire qualcosa di più ambizioso rispetto alla sua precedente esperienza, quando l’obiettivo era esclusivamente la salvezza.