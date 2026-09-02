Gudmundsson si presenta alla Lazio: "Voglio mettermi alla prova e dare il massimo"

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Nell'ultimo giorno di mercato, Albert Gudmundsson ha lasciato Firenze e la Fiorentina per trasferirsi alla Lazio di Gennaro Gattuso. Queste le prima parole del calciatore islandese in maglia biancoceleste: "Innanzitutto sono molto contento di essere qui, noi islandesi non siamo molti. Da parte mia c’è l’orgoglio di indossare la maglia di questo club e non vedo l’ora di iniziare. Mi sento molto motivato, voglio mettermi alla prova e dare il massimo per la Lazio. Roma è ovviamente una città molto bella, ma la Lazio è veramente un grande club, una società storica e sono contento di essere qui. Mi divertirò molto a vivere qui. Mi considero un giocatore capace di ricoprire diversi ruoli.

Posso giocare sulla fascia, a centrocampo, in attacco e come punta. Poter giocare un po’ ovunque è una qualità. La presenza di Gattuso ha influenzato il mio arrivo qui, l’anno scorso era il CT della Nazionale e ho seguito sia le prime due partite delle Lazio che quelle dell’Italia. Mi ha ispirato il suo modo di giocare e non vedo l’ora di fare il mio dovere sotto la sua guida. Mi vedo come centrocampista, ma se vorranno schierarmi da un’altra parte mi metterò a disposizione. So che i tifosi della Lazio sono una grande tifoseria e spero di segnare davanti a loro. Sono felice di essere qua e di giocare per questo fantastico club".