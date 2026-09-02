FirenzeViola Dalla Costa d'Avorio alla Guinea-Bissau: nasce una Fiorentina internazionale

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Dei 13 acquisti della Fiorentina, un solo italiano: Gnonto. Ecco la nascita di una Viola più internazionale ed eterogenea

La Fiorentina è cambiata profondamente durante il mercato estivo, conclusosi ieri. Sono 13 i nuovi giocatori arrivati in viola: cinque difensori, due centrocampisti e sei attaccanti. Una vera e propria rivoluzione, considerando anche le 28 cessioni completate dalla società. Il volto della squadra è quindi cambiato in maniera significativa, non solo per il numero di nuovi innesti ma anche per la provenienza dei giocatori.

Il taglio dei giocatori azzurri

La Fiorentina è oggi una rosa molto più internazionale ed eterogenea. Basti pensare che è arrivato soltanto un calciatore nostrano (Gnonto), mentre sono ben 19 gli italiani che hanno lasciato il club. Tra le diverse nazionalità presenti nella nuova rosa allenata da Fabio Grosso ci sono il Brasile, rappresentato da Viery e Dodo, la Romania con Dragusin, la Francia con Atta e la Spagna con Jimenez e Valdepenas.

Una Fiorentina internazionale

Presenti anche Costa d'Avorio, con Oulai, e Portogallo, con Joao Mario e Goncalves. A completare il quadro ci sono gli argentini Mastantuono e Pellegrino, l'olandese Njie e Beto, originario della Guinea-Bissau. Una Fiorentina dunque profondamente rinnovata, con tanti volti nuovi e una forte impronta internazionale, pronta ora a trovare la giusta identità sotto la guida del tecnico Fabio Grosso.