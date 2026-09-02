AIA, Fiorentina-Torino: sarà Davide Massa a dirigere la partita del Franchi

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L'AIA, Associazione Italiana Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali valide per la terza giornata di Serie A. La partita inaugurale del sabato, che vedrà sfidarsi Fiorentina e Torino alle ore 15:00 sarà diretta dall'arbitro Davide Massa, che sarà coadiuvato da Meli, Imperiale e Arena. In sala Var ci saranno: Giua e Marini.

Questa la squadra arbitrale al completo:

MASSA

MELI – IMPERIALE

IV: ARENA

VAR: GIUA

AVAR: MARINI