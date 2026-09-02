Foto, Mastantuono posta un abbraccio tutto argentino con Batistuta
Un incontro dal profondo legame argentino, capace di mettere in contatto il glorioso passato della Fiorentina con il presente del calcio internazionale. Sta diventando virale sui social la foto che vede protagonista il giovane talento viola Franco Mastantuono insieme a una delle figure più leggendarie della storia del calcio e della squadra gigliata: Gabriel Omar Batistuta.
L'incontro con il Re Leone
I due sono stati fotografati sorridenti, vestiti in modo casual e intenti a godersi un momento di tranquillità a Firenze. Uno scatto apparentemente semplice, ma ricco di significato: da una parte la freschezza e il talento di uno dei giovani più promettenti del calcio sudamericano, dall'altra l'immagine iconica del “Re Leone”, autentico idolo della tifoseria viola e simbolo intramontabile di carattere, potenza e istinto sotto porta.
Ecco l'immagine che ritrae l'abbraccio tra i due, postato su Instragram da Mastantuono:
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