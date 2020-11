GRAZIANI, Prandelli è un tifoso, che volere di più?

L'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato così della Fiorentina: "Oltre che un grande professionista Prandelli è un tifoso e una persone per bene. Cosa volere di più? Adesso con Prandelli, con tutto il rispetto per Iachini, a livello d'esperienza non c'è paragone. Un allenatore deve percepire fiducia all'interno dell'ambiente. Penso che Prandelli abbia parlato singolarmente con tutti ma solo dopo Benevento capiremo l'idea di gioco del mister".