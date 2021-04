GRAZIANI, Ieri tre punti di platino. Approfittiamo di...

L'ex attaccante viola, Francesco Graziani, si è così espresso in merito alla Superlega: "Non puoi fare un torneo a tua immagine e somiglianza, quei club non si aspettavano una reazione così forte della Uefa, della Fifa, della politica... A livello d'immagine l'hanno fatta grossa: volevano gestire tutto e invitare qualche altro club, senza la Uefa. Avrebbero comunque avuto in mente di fare Champions ed Europa League, così gli hanno detto "no belli, fermi". Che fai, non vinci e levi la competizione?".

Ieri tre punti pesantissimi per la Fiorentina?

"Assolutamente, l'inizio poi non era stato dei migliori, però nei novanta minuti siamo stati molto bravi e concreti portando a casa dei punti non d'oro ma di platino. Abbiamo fatto il nostro, andando anche oltre le previsioni in quanto ci saremmo fatti andar bene anche un pari. Invece abbiamo vinto con merito e vediamo se possiamo anche approfittare di alcune problematiche come quelle del Torino, che sarà in ripresa, ma va a Bologna".