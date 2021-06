GALLI, Drago via? Inutile cercare rogne. Su Ribery...

L'ex portiere della Fiorentina, Giovanni Galli, si è così espresso sulle tematiche d'attualità viola: "Ribery è un grande campione ma deve partire alla pari con tutti gli altri e deve giocare solo se è utile alla causa. Lo stesso valga per Vlahovic: non è che se ha fatto 21 gol deve avere la maglia da titolare a prescindere. Gattuso? Penso sia stata una mossa eccellente: adesso si comincia a lavorare. Callejon? E' un soldatino, sempre disposto e disponibile. Tatticamente è inquadrato in un ruolo dove da un anno non lo stanno facendo giocare, ma è anche un uomo-spogliatoio. Lui e Ribery hanno una storia importante e possono essere utili sia dentro che fuori dal campo. Sergio Oliveira? E' un centrocampista importante, mi piace perché ha delle caratteristiche di leader e poi fa anche gol. Dragowski? Ma Gattuso l'ha mai detto se gli piace o no? Aspettiamo, anche perché se devo darlo via per prendere Cragno, lo faccio solo perché quest'ultimo è fiorentino, ma per il resto non miglioro in niente. Musso? Mi piace molto, è un portiere solido, però mi chiedo perché dobbiamo andare a cercare rogne".