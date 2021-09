GALBIATI, Viola tra le più in forma in A. L'Inter...

L’ex difensore della Fiorentina e dell'Inter, Roberto Galbiati, si è soffermato a parlare della sfida di stasera contro tra i viola e i nerazzurri. Queste le sue dichiarazioni: "Al Franchi sarà una partita vera, di vertice. L'Inter ha avuto un calendario abbastanza agevole, ma vincere in Serie A non è mai facile per nessuno, con tanti gol di scarto ancora di più. La Fiorentina mi sembra una delle squadre più in forma del campionato, per i nerazzurri sicuramente non sarà una passeggiata. L'assenza di Castrovilli stasera è sicura, io credo che Saponara sia favorito su Nico Gonzalez anche se Italiano ha dimostrato che preferisce inserirlo a partita in corso. L'Inter ha invece un centrocampo completo e interessante, ma quello dei viola non è da meno. Biraghi? Anno scorso è stato tra i meno positivi, ma in questo inizio di campionato è sulla via giusta, sta giocando un buon calco e difende anche meglio. Sta facendo delle prove abbastanza sufficienti. Torreira? Potrebbe essere un'alternativa a Pulgar più di costruzione e più propositivo. Il cileno è un giocatore che vedo meglio in gare fuori casa. Obiettivi? Se la Fiorentina esce con buoni risultati dalle partite con Inter e Napoli deve essere tenuta in considerazione per l'Europa. L'inizio di campionato ha dimostrato che i viola sono l'ottava sorella. Ballottaggio Duncan-Amrabat? Preferisco il primo. Ricordo di Fogli? Era un signore in campo e fuori. Giocatori di questo stampo nel calcio moderno ce ne sono troppo pochi"