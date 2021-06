FREY, Difficile ritrovare doti di FR7 in qualcun altro

Sebastien Frey, ex portiere della Fiorentina ed amico di Franck Ribery, è intervenuto con un post su Instagram per dire la sua sulla vicenda legata a FR7. Questo ciò che ha scritto: "Un caro amico ed un immenso campione. Ha giocato in palcoscenici importanti, avuto una carriera stratosferica e negli ultimi due anni tutti noi abbiamo potuto goderne appieno il talento, domenica dopo domenica, con indosso la maglia Viola. Firenze e la Fiorentina che fin dal primo momento hanno fatto breccia nel suo cuore, riempiendolo di affetto e profonda stima. Un calciatore del suo calibro che ha ancora tanto, tantissimo da dare. Esperienza, infinita classe e maturità che difficilmente potremo andare a ritrovare in un altro calciatore. Esempio per i più giovani, leader".