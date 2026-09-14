FirenzeViola Il vivaio si ritrova al Viola Park: Commisso celebra il futuro della Fiorentina

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Il presidente viola ha partecipato all’evento insieme ai dirigenti Angeloni e Niccolini: foto di gruppo con tutti i giovani calciatori e le loro famiglie

Una grande famiglia riunita sotto lo stesso tetto, con il viola a fare da filo conduttore tra presente e futuro. È andata in scena oggi, presso l’Estra Pad del Viola Park, la festa del settore giovanile della Fiorentina: un momento di condivisione che ha coinvolto tutti i ragazzi del vivaio e i loro genitori. A testimoniare la grande attenzione del club nei confronti dei propri talenti c’era anche il presidente Giuseppe Commisso, che ha voluto partecipare personalmente all’appuntamento e posare nella tradizionale foto di gruppo.

Anche i dirigenti alla festa

Presenti inoltre i principali dirigenti dell’area giovanile, a cominciare dal responsabile Valentino Angeloni e da Maurizio Niccolini. Sorrisi, entusiasmo e senso di appartenenza hanno accompagnato una giornata pensata per rinsaldare ulteriormente il legame tra la Fiorentina e le famiglie dei suoi giovani calciatori.