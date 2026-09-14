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Fiorentina-Pisa, cresce l’attesa per il derby: al Franchi attesi 15mila tifosi

Fiorentina-Pisa, cresce l’attesa per il derby: al Franchi attesi 15mila tifosiFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 18:30Primo Piano
di Andrea Giannattasio

Cresce l’attesa per il derby di Coppa Italia tra Fiorentina e Pisa, in programma domani allo stadio Franchi. Il dato relativo alle presenze continua a salire e sugli spalti sono attesi circa 15.000 spettatori. Tra questi ci saranno anche 300 sostenitori nerazzurri, pronti a seguire la squadra di Paolo Bianco nel settore ospiti. Una cornice importante per una sfida che mette in palio l’accesso agli ottavi di finale.