Sabatini ritratta su Mastantuono: "La mia era una battuta: ecco qual è il suo valore"

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L'opinionista e giornalista di Mediaset, Sandro Sabatini, è tornato a parlare di Franco Mastantuono, dopo le sue dichiarazione prima della tripletta contro il Venezia, in cui sosteneva che sarebbe stato meglio lasciare l'argentino a Madrid: "Non sono più convinto che Mastantuono era meglio lasciarlo al Real Madrid. Non sono ottuso, a parte il fatto che era una battuta. Detto questo, occhio. Mastantuono ha fatto tre gol, nelle prime tre partite non mi aveva convinto. Penso che il Mastantuono vero sia una via di mezzo tra quello delle prime tre partite e quello di Venezia".