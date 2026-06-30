L'Avellino fa sul serio per Kouadio: accordo tra le due società

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Eddy Kouadio si prepara per lasciare la Fiorentina. Lo scrive SkySport, secondo cui il centrale classe 2006 sarebbe entrato nel mirino dell'Avellino. Non solo, trattativa ben avviata e in sostanza chiusa, con pochi elementi ancora da chiarire. Si attende solo l'ok del calciatore per il trasferimento in Serie B, da chiarire anche se si tratterà, come presumibile, di un prestito.

Nella stagione appena conclusa Kouadio ha proseguito il proprio percorso di crescita con la Primavera della Fiorentina, ritagliandosi spazio al centro della difesa e confermandosi tra i profili più interessanti del settore giovanile viola. Il classe 2006 ha collezionato presenze anche in prima squadra, ma è soprattutto con l'Under20, con cui ha segnato anche nella finale Scudetto vinta contro il Sassuolo, che si è consolidato. L'Avellino punta ora a garantirgli continuità, con la formula del prestito che rappresenterebbe la soluzione ideale per favorirne lo sviluppo.