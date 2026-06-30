Sohm, Solomon e gli altri: con oggi si concludono 53 prestiti in Serie A
Con il 30 giugno si chiude ufficialmente la stagione calcistica precedente e si apre quella nuova. La data rappresenta un passaggio fondamentale anche per il mercato, perché coincidono con la scadenza dei contratti e, soprattutto, dei prestiti. Da oggi, tutti i giocatori non riscattati fanno ritorno ai rispettivi club di appartenenza. Tuttomercatoweb.com fa il punto.
Tra i casi più significativi c'è quello di Francesco Camarda, inizialmente destinato a essere riscattato dal Lecce ma poi rientrato al Milan grazie all'esercizio del controriscatto. Tornano alle rispettive società anche diversi profili il cui diritto di riscatto non è stato esercitato, come Yunus Musah, Niclas Fullkrug, Semih Kilicsoy, Eljif Elmas ed Evan Ferguson, oltre ai giocatori arrivati con la formula del prestito secco.
Serie A 2026/27: tutti i giocatori rientrati dal prestito
Atalanta (1): Yunus Musah (Milan)
Bologna (2): Joao Mario (Juventus), Simon Sohm (Fiorentina)
Cagliari (6), Alberto Dossena (Como), Michael Folorunsho (Napoli), Semih Kilicsoy (Besiktas), Luca Mazzitelli (Como), Marco Palestra (Atalanta), Ibrahim Sulemana (Atalanta)
Como (3): Diego Carlos (Fenerbahce), Nikola Cavlina (Dinamo Zagabria), Henrique Menke (Internacional)
Fiorentina (3): Jack Harrison (Leeds), Daniele Rugani (Fiorentina), Manor Solomon (Tottenham)
Frosinone (6): Gabriele Calvani (Genoa), Giorgio Cittadini (Atalanta), Seydou Fini (Genoa), Antonio Fiori (Mantova), Antonio Raimondo (Bologna), Massimo Zilli (Cosenza)
Genoa (4): Maxwel Cornet (West Ham), Jean Onana (Besiktas), Benjamin Siegrist (Rapid 1923), Nils Zatterstrom (Sheffield United)
Inter (0)
Juventus (1): Emil Holm (Bologna)
Lazio (1): Daniel Maldini (Atalanta)
Lecce (3): Francesco Camarda (Milan). Walid Cheddira (Napoli),Riccardo Sottil (Fiorentina)
Milan (1): Niclas Fullkrug (West Ham)
Monza (2): Agustin Alvarez (Sassuolo), Giuseppe Caso (Modena)
Napoli (1): Eljif Elmas (Lipsia)
Parma (3): Franco Carboni (Inter), Gaetano Oristanio (Venezia), Gabriel Strefezza (Olympiacos)
Roma (4): Evan Ferguson (West Ham), Kostantinos Tsimikas (Liverpool), Lorenzo Venturino (Genoa), Bryan Zaragoza (Bayern Monaco)
Sassuolo (6): Woyo Coulibaly (Leicester), Alieu Fadera (Como), Pedro Felipe (Juventus), Ulises Garcia (Marsiglia), M'Bala Nzola (Fiorentina), Aster Vranckx (Wolfsburg)
Torino (5): Enzo Ebosse (Udinese), Luca Marianucci (Napoli), Niels Nkounkou (Eintracht Francoforte), Rafa Obrador (Benfica), Matteo Prati (Cagliari)
Udinese (0)
Venezia (1): Alessandro Pietrelli (Juventus)
In totale sono 53 i giocatori rientrati dai rispettivi prestiti tra le squadre della Serie A in vista della stagione 2026/27. Nelle prossime settimane molti di loro saranno valutati durante il ritiro estivo, mentre altri potrebbero ripartire con una nuova cessione, a titolo temporaneo o definitivo.
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