Calciomercato CSC Flash, pressing su Aranda. Il Newcastle ci prova per Fagioli?

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Torna l'appuntamento quotidiano con il nostro "Chi si compra? Flash!": pressing su Aranda. E il Newcastle pensa a Fagioli

Consueto appuntamento con il "Chi si compra? Flash!", la pillola di mercato a cura della nostra redazione.

Ecco Viery

Il difensore brasiliano è arrivato a Firenze, pronto per le visite mediche e la firma sul contratto. Ha già visitato il Viola Park e si legherà alla Fiorentina fino al 2031. Al Gremio vanno 15 milioni più 2 di bonus.

Ora l'esterno

Il prossimo colpo sarà presumibilmente l'esterno offensivo. Koleosho è in fase di riflessione, la Fiorentina tiene sempre presenti i più costosi Volpato e Laurienté del Sassuolo. Occhio anche a Cancellieri in scadenza con la Lazio. Piace pure Kostic svincolatosi dalla Juve. No a Zeballos del Boca Juniors.

Capitolo trequarti

A proposito di Boca, da tenere presente il trequartista Aranda che ha una clausola rescissoria da 20 milioni. Resta vivo pure l'interesse per Liberali del Catanzaro.

Caso Fagioli

La Fiorentina non considera Fagioli un incedibile: se il Newcastle, che ha venduto Tonali al Tottenham, offrirà una cifra alta la società viola ci penserà