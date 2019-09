FLACHI, L'area di Campi perfetta per il nuovo stadio

Francesco Flachi, ex giocatore della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista a La Nazione dove ha spiegato come l'area di viale Allende a Campi sia perfetta per il nuovo stadio della Fiorentina. Per l'ex bomber viola si realizzerebbe un sogno dato che lui è originario proprio di lì: "Spero sia presto realtà, così, magari, torno finalmente allo stadio. Gli spazi di Campi non si trovano altrove". Per Flachi ovviamente è scontato come per la 'sua' città possa rappresentare solamente un vantaggio a partire dalla risonanza mediatica che si genererebbe. Mentre per il problema traffico l'ex Samp minimizza così: "Il sindaco ha già in mente la soluzione con il Comune. Se ci fosse solo il centro sportivo sarebbe un'occasione sprecata. Devono avere tutto in uno spazio unico ed il settore giovanile 'vivere' a contatto con la prima squadra".