Felipe avverte: "L'Udinese può vincere con tutti. Gara con la Fiorentina delicata"

vedi letture

Felipe Dal Bello, ex difensore sia di Fiorentina che dell'Udinese, ha parlato al Messaggero Veneto in vista del prossimo turno di campionato che metterà di fronte le sue due ex squadre nel posticipo del lunedì. Queste le sue dichiarazioni: "L'Udinese deve vedere tutti gli scontri come gare fondamentali, a partire da quella delicata contro la Fiorentina. Otto punti di vantaggio dalla zona retrocessione non sono pochi, ma non sono neanche tanti sui 36 a disposizione per tutte le squadre. Non credo ci siano rischi per la salvezza, ma quando sei in ballo conta come arrivi in certe situazioni.

L'Udinese nelle ultime tre giornate si è fermata e se prima aveva quindici punti dalla Fiorentina, ora la viola può portarsi a -5. La situazione psicologica tra l'Udinese e le altre concorrenti è molto diversa. L'Udinese può vincere contro tutti, anche contro la Fiorentina, nonostante le assenze di Solet e Davis. Ma è doveroso porre rimedio alle lacune in fase difensiva, dove adesso vedo andare in difficoltà anche gli esterni".