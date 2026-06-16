Kessié a parametro zero. Il giocatore strizza l'occhio alla Serie A: "Tutto è possibile"

vedi letture

Kessié apre al ritorno in Italia mentre si appresta ad esordire al Mondiale. La Fiorentina lo aveva cercato nell'estate del 2025

Franck Kessié è stato un nome che ha animato il mercato della Fiorentina nell'estate del 2025 quando Stefano Pioli lo aveva espressamente chiesto per la mediana viola, salvo poi accogliere Simon Sohm come rinforzo a centrocampo. A un anno di distanza il suo contratto con l'Al Ahli è in scadenza e il suo profilo potrebbe tornare in auge per il campionato italiano. Difficile che possa essere accostabile alla Fiorentina del prossimo futuro, ma la Serie A resta un approdo gradito al calciatore ivoriano e impegnato al Mondiale.

L'apertura di Kessié

"Adesso sono al Mondiale e penso a questo - ha dichiarato il giocatore alla Gazzetta dello Sport - Poi ricordiamo che fino al 30 giugno sono ancora sotto contratto con l'Al Ahli, dopo vedremo cosa succede". Il mercato estivo che sta per iniziare potrebbe dunque rivederlo protagonista e a precisa domanda, Kessié ha risposto: "In Italia sono stato bene e nel calcio è tutto possibile. Ma ne parliamo tra un mese. Adesso nella mia testa c'è solo il Mondiale con la Costa D'Avorio".

Piace a Juventus e Como

Tra le squadre potenzialmente interessate, la Juventus aveva fatto alcuni sondaggi negli ultimi mesi esattamente come il Como. Difficile, come detto, che il suo nome torni in voga per la Fiorentina, sia a causa della mancata partecipazione alle competizioni europee da parte dei viola sia per le potenziali richiesta di ingaggio da parte del calciatore classe 1996.