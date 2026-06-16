Calciomercato Il Frosinone su Harder: il classe 2005 tornerà a Firenze per ripartire in prestito

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Una stagione tra i professionisti a Pavoda, 26 presenze e un gol per la salvezza per i biancoscudati, adesso Jonas Harder è pronto a tornare alla Fiorentina: per il centrocampsita di proprietà dei viola però sarà un rientro temporaneo. Perché, come accade ormai spesso non solo per la Fiorentina, i tanti calciatori prodotti dal vivaio della Primavera finiscono in un giro di prestiti che sembra appena iniziato per Harder.

L'interesse del Frosinone

Su di lui ci sarebbe un club di Serie A. Si tratta del Frosinone, appena promosso dalla Serie B. Il centrocampista piace ad Alvini e potrebbe essere il rinforzo giusto per i ciociari, probabilmente appunto con un altro prestito. Su Harder però non c'è solo il Frosinone ma si stanno muovendo anche altri club di B.