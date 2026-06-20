Gattuso e il passo indietro in viola che può ripetersi: sta riflettendo sulla Lazio

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In queste ore, tra problematiche societarie e un mercato in piena difficoltà per l'indice di liquidità, si è sparsa la voce che Gennaro Gattuso possa già ripensarci e scegliere di fare un passo indietro, senza diventare il nuovo allenatore della Lazio. Un'ipotesi remota e che avrebbe del clamoroso, ma non del tutto impossibile se si pensa alla storia dell'ex ct della Nazionale e alle enormi criticità del mondo biancoceleste, con cui ha già fatto i conti Maurizio Sarri.

Inoltre, proprio il tecnico ex Milan e Napoli ha già compiuto un gesto del genere nella sua carriera in panchina e non sarebbe dunque una prima volta. Perché qualcosa di simile accadde proprio alla Fiorentina, nell'estate 2021, quando Gattuso era stato ufficializzato come nuovo allenatore viola ma decise - per divergenze con la società - di fare marcia indietro dopo poche settimane, senza neanche iniziare la preparazione. E se lo scenario si ripetesse? A commentare brevemente, su TMW Radio, è stato l'ex portiere Simone Braglia: "Alla Fiorentina era stato presentato e poi se n'è andato. Se non ci sono garanzie se ne andrà. Ci sta".