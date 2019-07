FASCETTI, Boateng non mi pare un grande colpo

L'ex allenatore della Fiorentina, Eugenio Fascetti, ha parlato così dell'ormai probabile acquisto di Kevin Prince Boateng da parte dei viola: "Mah. La risposta è proprio questa, nel senso che l'anno scorso non ha fatto granché. Non mi sembra un grande acquisto. Sono curioso di vedere che Fiorentina verrà costruita. Mi auguro che possa partire bene in campionato perché l'avvio è molto duro. Bisogna essere pronti a far la guerra altrimenti si rischia grosso... Serve arrivare al 24 agosto con la squadra fatta".