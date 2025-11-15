Un play da top. Nicolussi Caviglia perfezionato da Vanoli per il grande salto

Uno dei calciatori su cui sta lavorando maggiormente Paolo Vanoli, da quando si è insediato alla Fiorentina, è Hans Nicolussi Caviglia. Il punto di partenza del tecnico è che il ragazzo, a detta sua, ha buona qualità, ma deve vedere meglio il gioco. L'approfondimento sul regista valdostano andrà avanti anche in questi giorni di duro lavoro al Viola Park, l'idea del nuovo tecnico è di giocare con un play basso e due mezzali più fisiche, con l'ex Venezia che ricoprirà il primo ruolo. Nicolussi dovrà perfezionare i movimenti, facendosi trovare più spesso dai propri compagni di reparto e viceversa servendoli con molta più costanza di adesso. Il classe 2000 è cosciente di tutto, e non ha mancato di dichiararlo nella conferenza stampa di presentazione a settembre: «È arrivata questa opportunità, sono felice di essere a Firenze». L’abito che gli cucirà addosso Vanoli è quello che veste meglio: «Mi reputo un centrocampista centrale, sia a due che a tre, come vertice basso.

Il regista non è solo un ruolo, ma anche un compito all'interno degli spazi. Significa partecipare attivamente alla costruzione del gioco. Ma non solo: la cosa più importante è giocare in verticale». Le premesse ci sono, adesso starà a lui calarsi nella parte. A riportarlo è il Corriere dello Sport.