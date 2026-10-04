Fabio Grosso segue il Crotone: ieri al Massimino di Catania per vedere il figlio

Uno spettatore d’eccezione ieri sera allo stadio Massimino. Sugli spalti dell’impianto etneo è presente infatti Fabio Grosso, campione del Mondo con la Nazionale Italiana nel 2006, arrivato a Catania per assistere alla sfida tra Catania e Crotone, in programma ieri alle 20.30. A riportare la notizia è CataniaToday, che segnala la presenza di Grosso sugli spalti.

La presenza dell’ex difensore azzurro, reduce dalla fallimentare esperienza in panchina alla Fiorentina, è legata soprattutto a motivi familiari. Grosso è infatti al Massimino per seguire da vicino il figlio, impegnato nella gara con la maglia del Crotone. Una serata particolare, dunque, per l’ex campione del Mondo, che torna a respirare l’atmosfera di uno stadio italiano da semplice spettatore, con un motivo molto personale per essere presente. Per la cronaca, la gara è terminata 2-1 per i padroni di casa, con una rete in pieno recupero di Massimo Coda a decidere il match.