EX VIOLA, Vecino escluso, Sarri: "Nulla di clamoroso"

NOTIZIE DI FV MARINELLI, IL PARMA NON HA MAI PERSO CON LUI ARBITRO Sarà il signor Livio Marinelli della sezione di Tivoli l'arbitro che stasera dirigerà la sfida del Franchi tra Fiorentina e Parma degli ottavi di Coppa Italia. Per Marinelli quello con i viola sarà il sesto incrocio professionale, con un bilancio fin... Sarà il signor Livio Marinelli della sezione di Tivoli l'arbitro che stasera dirigerà la sfida del Franchi tra Fiorentina e Parma degli ottavi di Coppa Italia. Per Marinelli quello con i viola sarà il sesto incrocio professionale, con un bilancio fin... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 06 dicembre 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi