EX VIOLA, Su Veretout c'è l'interesse del Nizza

Jordan Veretout sembra sempre più lontano dalla Roma: la permanenza dell'ex Fiorentina nella capitale pare stia per terminare e, dopo diverse frizioni con società e staff tecnico, il centrocampista francese dovrebbe lasciare i giallorossi in questa sessione estiva. Proprio in patria, in Francia, Veretout è attenzionato da diversi club: oltre al Marsiglia, che lo corteggia da tempo, secondo gazzetta.it nelle ultime ore sarebbe spuntato anche il Nizza, affrontato dalla Roma sabato scorso; i rossoneri potrebbero far sul serio nei prossimi giorni per cercare di riportare a casa il classe '93, che a Firenze ha passato due anni (dal 2017 al 2019), collezionando 75 presenze e 15 reti.