EX VIOLA, Brancolini risolve col Lecce, adesso l'Empoli

© foto di Federico De Luca 2023

Federico Brancolini è sempre più vicino a vestire la maglia dell'Empoli: le conferme arrivano da Tuttomercatoweb.com, secondo cui il portiere classe 2001, cresciuto nelle giovanili della Fiorentina con cui ha anche debuttato nella stagione 2019/20, sta per lasciare il Lecce e avventurarsi in una nuova esperienza, sempre in Serie A. Come riportato da Tmw, in queste ore Brancolini ha risolto di comune accordo il contratto che lo legava al Lecce fino al 30 giugno del 2027.

Nella giornata di domani invece si sottoporrà alle visite mediche di rito con la sua nuova squadra, l'Empoli, con la quale firmerà un contratto di durata triennale (anche questo, dunque, fino al 30 giugno 2027) nel momento in cui le avrà superate.