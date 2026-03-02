Dzeko: "Amo troppo il calcio. Neanche i mesi a Firenze hanno cambiato questo sentimento"

Dopo l'ultima intervista in cui aveva esposto i fatti di Parma, nella sfida persa dalla Fiorentina contro i ducali per 1-0, Edin Dzeko è tornato a parlare, questa volta però, iniziando dalla sua nuova squadra, lo Schalke 04, in Germania. In un'intervista pubblicata da Welt, il centravanti ha spiegato: “Ho trovato casa a Gelsenkirchen, in un appartamento ammobiliato. La mia famiglia mi ha fatto visita per qualche giorno la settimana prima della partita in casa contro il Magdeburgo. I nostri figli erano in vacanza scolastica in Italia e per il momento rimarranno a Firenze”.

Continua: "Di solito vado in sala pesi prima dell'allenamento per ridurre il rischio di infortuni. Dopo l’allenamento faccio altri 20-30 minuti di lavoro. Poi passo alla sauna, al bagno di ghiaccio e infine mi affido alle cure dei fisioterapisti".

Infine, sull'amore per il calcio e sull'ultima esperienza alla Fiorentina: "Amo troppo il calcio per non dare sempre il 100%. Ripensando alla mia carriera, posso ritenermi soddisfatto di quello che ho fatto e affermare di aver vissuto il calcio con passione. Neppure gli ultimi sei mesi a Firenze hanno cambiato questo sentimento così come non lo faranno i mesi che starò qui allo Schalke".