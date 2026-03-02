FirenzeViola Udinese-Fiorentina, le probabili formazioni: Fortini al posto di Dodò, a sinistra tocca a Gudmundsson

vedi letture

Lecce e Cremonese da lasciar alle spalle e Genoa da agganciare. Ce ne sono di argomenti per accorgersi che stasera a Udine i punti in palio sono pesanti, soprattutto per una Fiorentina che con un risultato positivo farebbe un ulteriore, importante, passo in avanti. Certo, dell'inaffidabilità di questa squadra si è detto e scritto fino allo sfinimento, ed è poi per questo che far previsioni di fronte al cammino che attende i viola nel mese di marzo diventa esercizio ai limiti dell'impossibile.

Reduci dal giovedì di coppa

A ricordare l'antipatica costante della stagione viola l'ultima uscita europea, una sconfitta indolore in termini di qualificazione agli ottavi di Conference League ma non sotto altri profili. Più che il risultato è il come la Fiorentina abbia palesato vecchie abitudini controproducenti ad aver riaperto vecchie ferite, anche in termini di atteggiamento, motivo per cui a Udine i reduci dal giovedì di coppa saranno ridotti al minimo, eccezion fatta per Fortini destinato a sostituire lo squalificato Dodò.

Fagioli e Kean imprescindibili

E allora è inevitabile accorgersi che gli uomini che hanno comunque determinato (in positivo) la sfida di giovedì sera torneranno ad esser imprescindibili, partendo da quel Fagioli la cui regia resta l'unica nota positiva degli ultimi mesi per arrivare a un Kean finalmente continuo anche in termini realizzativi. L'attaccante è reduce da tre gol consecutivi segnati contro Torino, Como e Pisa e dal tiro che ha propiziato il secondo gol contro lo Jagiellonia, una conferma della ritrovata incisività sotto porta. A completare la mediana anche Mandragora e Brescianini.

Aspettando Rugani

Per il resto l'infortunio di Solomon (lesione tra il 1' e il 2' grado del muscolo retto femorale e per questo destinato a saltare, come minimo, sia Parma che Cremonese) apre le porte al ritorno tra i titolari di Gudmundsson che si prenderà la corsia alta sinistra, così come toccherà ad Harrison muoversi dall'altra parte. Con Rugani convocato ma destinato alla panchina coppia centrale composta da Pongracic e Ranieri mentre a sinistra va Parisi con Gosens disponibile ma anche lui inizialmente tra le riserve.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

UDINESE (3-5-1-1): Okoye, Kristensen, Kabasele, Bertola, Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Zemura, Zaniolo, Buksa

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea, Fortini, Pongracic, Ranieri, Parisi, Fagioli, Harrison, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson, Kean