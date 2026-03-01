Morto l'ex viola Rino Marchesi, il cordoglio del Museo Fiorentina
E' morto oggi l'ex giocatore, tra le altre, della Fiorentina Rino Marchesi. Nato nel '37 a giugno avrebbe compiuto 89 anni, come calciatore è stato indiscusso protagonista del calcio Nazionale e si è distinto poi anche come allenatore di indiscusso valore, primo tecnico di Maradona al Napoli. Con la maglia viola Marchesi aveva vinto 4 trofei, come ricorda anche il Museo Fiorentina:
"Il Museo Viola piange la scomparsa del grande Rino MARCHESI.
Rino Marchesi era nato a San Giuliano Milanese l'11 giugno 1937, giocatore della Fiorentina dal 1960 al 1966, vincitore con la maglia viola di ben 4 trofei:
- Coppa Italia 1960-61
- Coppa delle Coppe 1960-61
- Coppa Italia 1965-66
- Mitropa Cup 1966
Purtroppo ci lascia oggi uno dei grandi "Leoni di Ibrox" protagonista assoluto nella storia viola. Condoglianze sentite ai familiari a cui va il nostro abbraccio di cuore!".
