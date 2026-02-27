Il Milan conferma Terracciano: l'ex viola vicino al rinnovo come vice Maignan

Pietro Terracciano è vicino al rinnovo di contratto col Milan per un'altra stagione. A darne conto è l'edizione odierna di Tuttosport, scrivendo che i rossoneri stanno iniziando a progettare il futuro e per la propria porta sono intenzionati a confermare l'ex portiere della Fiorentina come dodicesimo. Per il quotidiano torinese il rinnovo di contratto dell'estremo difensore classe 1990 fino al 30 giugno 2027 è ormai vicino, con Terracciano confermato quindi a vice Maignan.