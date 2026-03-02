Aggrappati a Kean, a Udine la vittima preferita. Tuttosport: "Vede i 50 gol in A"

Nel presentare Udinese-Fiorentina di stasera, Tuttosport accentra l'attenzione su Moise Kean. L'uomo a cui sono tornati ad affidarsi compagni e allenatore, tornato al gol con continuità nelle ultime tre gare contro Torino, Como e Pisa che hanno fruttato 7 punti. Non bastasse la sfida di stasera a Udine lo metterà di fronte alla squadra che ha più trafitto in A: 6 reti in 8 confronti tra cui la doppietta dell’andata. Dovesse segnare anche stavolta il centravanti viola in un colpo solo andrebbe in doppia cifra in campionato (al momento è a 8) e taglierebbe il traguardo dei primi 50 gol nella massima serie festeggiando così al meglio i 26 anni appena compiuti (tra i tanti auguri ricevuti anche quelli di Nicolò Zaniolo, grande amico, ex compagno a Firenze e oggi avversario) e il lancio del nuovo disco rap che parla di rinascita.

Sarà dunque il centravanti l'uomo di punta della formazione di Vanoli, chiamata a portare a casa l'intera posta in palio dopo i risultati favorevoli di giornata, che hanno visto quasi tutte le concorrenti per la salvezza sconfitte (il Torino l'unica eccezione). Quanto al probabile undici, per il quotidiano torinese rispetto all’impegno europeo si rivedranno Ranieri, Parisi e Brescianini, torneranno titolari insieme a Kean anche De Gea, Fagioli e con ogni probabilità Gudmundsson che dopo l’infortunio alla caviglia ha dovuto accelerare il rientro per lo stop di Solomon. Con Dodo squalificato toccherà a Fortini (in alternativa Comuzzo o Kouadio), per Rugani s’avvicina l’esordio in viola a gara in corso.