Di Gennaro sulla Fiorentina: "La svolta col cambio di modulo e con Paratici"

Antonio Di Gennaro, ex calciatore della Fiorentina e adesso commentatore sportivo per Dazn, ha parlato al Messaggero Veneto presentando Udinese-Fiorentina, sfida in programma lunedì sera: "Per la Fiorentina la classifica è diversa rispetto a quella dei bianconeri. L'Udinese può giocare con serenità e può farcela anche senza Zanoli, Davis e Solet. La Fiorentina in questo momento è un po' più consapevole, la svolta c'è stata col modulo, questo 4-3-3 mi pare più logico.

A questa squadra poi mancava uno come Fabio Paratici, porta esperienza e nuove conoscenze, anche a livello internazionale. La Fiorentina non aveva una figura così, anche se adesso le scelte da fare sono dettate dalle esigenze in classifica”.