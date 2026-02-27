Di Gennaro sulla Fiorentina: "La svolta col cambio di modulo e con Paratici"
FirenzeViola.it
Antonio Di Gennaro, ex calciatore della Fiorentina e adesso commentatore sportivo per Dazn, ha parlato al Messaggero Veneto presentando Udinese-Fiorentina, sfida in programma lunedì sera: "Per la Fiorentina la classifica è diversa rispetto a quella dei bianconeri. L'Udinese può giocare con serenità e può farcela anche senza Zanoli, Davis e Solet. La Fiorentina in questo momento è un po' più consapevole, la svolta c'è stata col modulo, questo 4-3-3 mi pare più logico.
A questa squadra poi mancava uno come Fabio Paratici, porta esperienza e nuove conoscenze, anche a livello internazionale. La Fiorentina non aveva una figura così, anche se adesso le scelte da fare sono dettate dalle esigenze in classifica”.
Pubblicità
Ex viola
Soffrire e andare avanti in Conference: un segnale importante. Fagioli insostituibile. Che delusione Comuzzo e i giovani. Perché penso a un futuro con Keandi Luca Calamai
Le più lette
1 Soffrire e andare avanti in Conference: un segnale importante. Fagioli insostituibile. Che delusione Comuzzo e i giovani. Perché penso a un futuro con Kean
Copertina
Lorenzo Di BenedettoLa luce in fondo al tunnel e una vittoria che scaccia tanti fantasmi. La stagione della Fiorentina può cambiare in un attimo, basta poco. Salvezza e Conference: serve un piano chiaro. Mancano 12 giornate ma i viola ne hanno 10 per restare in A
Angelo GiorgettiFiorentina consapevole, ma rischi evitabili. Cambi in ritardo, la nuova solidità mentale è servita nel finale. Ranieri che salvataggio: il migliore insieme a Kean e Fagioli (a parte uno svarione). Ora calcoli contro lo Jagiellonia e testa a Udine
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com