Roma e Juve seguono Fortini, lui vuol rispondere sul campo. Repubblica: "Altra chance"

Anche sulle colonne sportive de la Repubblica (ed. Firenze) ci si concentra su Niccolò Fortini, scrivendo che in una stagione complessa e dopo un mese di gennaio parecchio turbolento, è pronto a tornare titolare in campionato questa sera contro l’Udinese. L'esterno classe 2006 sostituirà Dodo (squalificato) sulla fascia destra, il suo è un profilo di assoluto talento e tanti, a partire da Gian Piero Gasperini, ne apprezzano le qualità. Tant’è che la Roma aveva recapitato ai viola un’offerta da oltre 10 milioni di euro per il suo cartellino. Cifra importante, ma gentilmente rispedita al mittente senza pensarci troppo: il club lo ritiene un asset importante per il presente e il futuro nonostante, fin qui, non sia riuscito a trovare troppo spazio.

Il quotidiano locale fa poi un approfondimento più dettagliato, che riguarda anche gli interessi sul giocatore a 360°: "Ecco perché quella del Bluenergy Stadium è una chance da non sbagliare per l’esterno viola, che cercherà di dimostrare il suo valore in un impianto di gioco che ha finalmente trovato un briciolo d’equilibrio. Valorizzare il talento, ma anche preservarlo. Ed è questa l’altra priorità della Fiorentina. Perché Fortini ha un contratto in scadenza nel 2027 e su di lui, oltre alla Roma, hanno messo gli occhi altre società, fra cui la Juventus. I colloqui per il rinnovo hanno subito un rallentamento, ma la volontà della società viola continua a essere quella di arrivare a un accordo. Paratici e Goretti ci penseranno a tempo debito. Adesso c’è da pensare soltanto al campo, alla salvezza da raggiungere e a un’occasione da non sprecare questa sera, in una partita fondamentale per la classifica della Fiorentina".