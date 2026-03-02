Singolo, compleanno e gol: Kean per trascinare ancora, alla sua maniera

"Al modo di Moise". Con questo titolo, il Corriere dello Sport-Stadio si affaccia alla partita di stasera tra Udinese e Fiorentina, ripartendo da Moise Kean. La squadra di Vanoli fa competo affidamento sul suo centravanti, che quest'estate vivrà un'altra sessione di mercato con gli occhi addosso. Ci sono però due discriminanti: la clausola da 62 milioni di euro (valida dal primo al 15 luglio), difficilmente accessibile in Italia; e la volontà del giocatore, che partirebbe solo per un’occasione ghiotta in quanto a Firenze si trova bene nonostante le difficoltà di questa annata. Quindi non ci sarà niente di scontato, aggiunge il Corriere.

Ad ora però il mercato non è una questione prioritaria. C'è da trascinare la squadra fuori dalle sabbie mobili, anche perché il vero Kean può riuscirci tranquillamente. Non è un caso che da quando ha smaltito definitivamente l'infortunio alla caviglia sia tornato a segnare a raffica, un po' come la stagione scorsa in cui fu capace di collezionare 25 gol. Nelle ultime tre gare di campionato l’attaccante di Vercelli ha siglato 3 reti consecutive, sintomo di una ritrovata condizione fisica dopo un patimento durato due mesi, tra infiltrazioni e sforzi sterili. Forse non è un caso che abbia da poco festeggiato il compleanno regalandosi un nuovo singolo: “Moh Way”, un titolo che rieccheggia la leggendaria “My Way”. Alla maniera di Moise, esattamente come stasera.