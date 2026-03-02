Ghiotta chance per i viola, Bucchioni: "Occasione imperdibile per imboccare altre strade"

Nel suo solito editoriale del lunedì per Tuttomercatoweb.com, l'opinionista Enzo Bucchioni ha parlato brevemente anche della Fiorentina. Di scena questa sera a Udine, per la squadra di Vanoli c'è la ghiotta chance di centrare tre punti in chiave salvezza e mangiarne altrettanti alle dirette concorrenti: "In chiave salvezza hanno perso Lecce e Cremonese, quindi stasera a Udine dopo molti mesi la Fiorentina ha l'enorme possibilità di lasciare i tre posti caldi, tanto più che nel prossimo turno si sfideranno proprio Lecce e Cremonese. Se la squadra di Vanoli ha davvero imboccato una strada diversa, l’occasione è imperdibile".