Liverpool, probabile addio di Salah in estate: obiettivi Diomande e Olise

Liverpool, probabile addio di Salah in estate: obiettivi Diomande e OliseFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:10Ex viola
di Redazione FV

Il Liverpool prova a guardare oltre Mohamed Salah. Il fuoriclasse egiziano, ex Fiorentina e Roma, dopo il ricco rinnovo sottoscritto un anno fa sembra destinato a lasciare i Reds in estate, con una stagione di ritardo. Per questo, la dirigenza di Anfield avrebbe messo gli occhi su due talenti che al momento militano in Bundesliga: si tratta di Yan Diomande e Michael Olise.

Secondo le indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, in particolare da TeamTalk, il Liverpool starebbe valutando un’operazione ambiziosa che potrebbe rivoluzionare la rosa: l’obiettivo sarebbe acquistare entrambi gli esterni nel mercato estivo, con un investimento complessivo che si aggirerebbe attorno ai 200 milioni di euro.