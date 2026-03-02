Sanremo, Fedez contagiato di viola: "Contro lo Jagiellonia ho sofferto con Masini"

Due giorni dopo la conclusione del Festival di Sanremo, La Nazione dedica un piccolo spazio a chi ha portato i colori viola sul palco dell'Ariston. Perché l'edizione appena conclusa è stata fortemente impressa di Fiorentina, sia per Carlo Conti - direttore artistico e conduttore uscente, tifosissimo viola - sia per Marco Masini, grande cantante dal cuore gigliato che ha duettato in gara con Fedez, chiudendo quinti in classifica. Lo stesso artista milanese ha ammesso di esser stato contagiato proprio dal collega fiorentino, rivelandolo ieri durante la puntata di Domenica In: "Marco ha una tecnica particolare per trasmettere calma prima di salire sul palco: parlare di calcio.

In questa esperienza di Festival sono diventato un esperto di Fiorentina. Ho imparato tutta la formazione, ho sofferto con lui durante la partita di coppa. Mandragora è diventato il mio giocatore preferito".