Il doppio ex Mattei: "Zaniolo per l'Udinese come Baggio per la Fiorentina. Su Kean..."

L'ex centrocampista di Fiorentina e Udinese Andrea Mattei ha parlato della sfida di domani al Gazzettino del Friuli: "Il campionato dell'Udinese è da ritenere buono. È rimasta quasi sempre nella parte sinistra della classifica, offrendo un calcio di qualità. In seguito ha avuto un calo mentale che ha provocato tre sconfitte consecutive. Non ti puoi permettere questo rilassamento, ma credo si tratti di una flessione temporanea e che già con la Fiorentina vedremo un'altra squadra".

L'ex più atteso è sicuramente Zaniolo: "Il problema al ginocchio di Zaniolo ha creato qualche problema, in questa Udinese è un atleta in grado di fare la differenza come fece Baggio nella Fiorentina. Ha i colpi del fuoriclasse, fisico, tecnica. Aggiungiamo anche lo stop di Davis, ed ecco gli elementi per spiegare le tre sconfitte di fila. Ma vedrete che lunedì l'Udinese migliorerà il suo rendimento. Reputo Runjaic un ottimo allenatore".

Sulla Fiorentina Mattei aggiunge: "Davanti i viola sono forti, ci sarà da fare attenzione soprattutto a Kean. Se sta bene, non è inferiore a nessun bomber della Serie A. Sarà una sfida intensa, potrebbe essere interessamento anche dal punto di vista tecnico. entrambe privilegiano il gioco".