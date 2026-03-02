FirenzeViola Frey in esclusiva: "Fiorentina, il peggio è alle spalle. De Gea sarà protagonista della salvezza"

In occasione della presentazione dell'evento "Insieme per rinascere", organizzata dalla Fondazione Amici del Pronto Soccorso e dal Comune di Firenze, l'ex portiere della Fiorentina Sebastien Frey ha presentato da Palazzo Tornabuoni l'iniziativa soffermandosi poi anche sui principali temi legati alla squadra viola parlando in esclusiva a FirenzeViola.it: "Penso sia molto importante avere un legame tra i personaggi dello sport con la beneficenza, perché attraverso la nostra immagine riusciamo a spingere le associazioni che fanno opere di bene. Quando sono coinvolte fondazioni che cercano di aiutare il prossimo io cerco sempre di essere presente. In più, quando questi eventi si svolgono a Firenze, città a cui sono profondamente legato, sono ancora più felice essere tra gli ospiti d'onore della serata. Una serata che tra l'altro si svolgerà il 18 marzo, giorno del mio compleanno, in un posto bellissimo come il Salone dei 500. Ci saranno tante sorprese e tante iniziative e oggi siamo qui per presentare questo evento magnifico. Sono molto felice di farne parte".

Come vede la Fiorentina?

"Devo dire che fino a un paio di mesi fa la preoccupazione era ancora tanta. Vedo però che si è invertita la rotta. Vedo una dinamica buona, una squadra che col tempo è cambiata. Sinceramente oggi sono molto fiducioso. Vedo delle squadre che stanno peggio della Fiorentina di oggi ed è un punto importante perché devi guardare contro chi lotti. Vedo una squadra che ha ripreso un po' di fiducia. Sono segnali buoni. Vuol dire che Vanoli ha fatto un buon lavoro, dando continuità a ciò che ha fatto da quando è arrivato in viola, la salvezza non è ancora stata conquistata matematicamente ma penso che il peggio sia alle spalle".

Come dobbiamo inquadrare la brutta serata in Conference contro lo Jagiellonia?

"La Fiorentina è ancora una squadra fragile. Trovare continuità sarà dura. Ci sono segnali positivi ma è una squadra che deve ancora venire fuori dalla lotta salvezza, che è un qualcosa che ti condiziona sia consciamente che inconsciamente. Non è stata una bella prestazione in Europa, ma l'importante era passare il turno per il morale e questo è un dato di fatto. Giocare bene o male non conta, l'importante è fare più punti possibili. Non so dove vogliano arrivare in Conference, ma conta soprattutto il campionato".

La 'papera' di De Gea in Conference è preoccupante?

"La parola papera mi piace veramente poco poco. Durante l'arco di una stagione un portiere commette degli errori. Quando sei un portiere come De Gea nel contesto della Fiorentina, sei un protagonista assoluto. Probabilmente si vede di più l'errore, ma zero preoccupazione. Sarà sicuramente uno dei protagonisti positivi di questo finale di stagione. Lui, da capitano e condottiero, insieme ai ragazzi, conquisteranno la salvezza che farà bene a tutti per voltare pagina ed entrare nel centenario potendo programmare la festa".

Quanto pesa l'assenza di Solomon?

"Quando c'è un infortunio, considerando che lui fa parte dei giocatori importanti della Fiorentina, dispiace perché c'è bisogno di tutti. Sono sicuro che Vanoli farà le scelte migliori per colmare questa assenza che è importante. Ci sono giocatori per sostituirlo e far bene nell'attesa che possa tornare in campo anche l'israeliano".