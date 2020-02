DI GENNARO, Viola in futuro con il 4-3-3. Samp...

L'ex giocatore della Fiorentina, Antonio Di Gennaro, ha parlato del momento dei viola e della gara di Genova contro i blucerchiati. Questo ciò che ha detto: "Quella con la Sampdoria sarà una partita delicata. La squadra di Ranieri ha entusiasmo e sta ritrovando gioco e stabilità difensiva. In futuro vedo bene i viola con il 4-3-3 per creare più occasioni da gol soprattutto appena rientrerà Ribery e ci sarà a disposizione Kouame, da non sottovalutare nel ruolo di esterno".