DI GENNARO, Chiesa un falso problema. Lo stadio...

L'ex centrocampista Antonio Di Gennaro, oggi opinionista sportivo, ha parlato dei temi inerenti la Fiorentina partendo dalle parole di Rocco Commisso: "Ricordo che nel 2019 ci sarebbe dovuta essere la posa della prima pietra per la Cittadella Viola dei Della Valle, eppure non l'ho vista... Questa è una questione italiana, è nella nostra natura. Se non capiamo che non dobbiamo cambiare registro, ci facciamo male da soli. Senza le giuste strutture non si può ambire al passo oltre: Commisso ha possibilità economiche e l'ambizione di fare qualcosa di grande. Firenze lo merita, e se ha trovato i terreni a Campi lo farà lì, lo stadio. Fuori dall'Italia non si fanno problemi, abbassano le tasse, tolgono la burocrazia. Noi invece siamo radicati a questo sistema senza capire che questo è arrivato e come prima cosa ha fatto il Centro Sportivo. Possiamo anche essere contro i tedeschi, eppure hanno risolto tutto anche nel calcio: sono ripartiti e finiranno entro il 27 giugno, così da non avere neanche i problemi contrattuali".

Che ne pensa della questione Chiesa?

"Questo è un falso problema. Chiesa è un grande giocatore, ha 23 anni e forse ancora deve dare il meglio, pure in Nazionale. Se vuole rimanere, lui rimane, perché quello della Fiorentina è tra i migliori progetti in Italia. Se dovesse andare via lo farà per la cifra che vuole Commisso, altrimenti se rimane faranno una squadra forte per lui, Castrovilli, Ribery e tutti quelli che rimarranno. La proprietà è nuova, sta rimettendo a posto le cose dopo una situazione difficile, in cui è subentrato anche Iachini. Quanti giocatori forti se ne sono andati da Firenze? Il calcio è così, soprattutto negli ultimi 15 anni. Tutto sta a lui, e anche se lo cedi con tutti quei soldi, se sei bravo, puoi comprare bene. Potrebbe arrivare anche qualcuno più forte di lui".