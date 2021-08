DI CHIARA, Biraghi deve migliorare. Il regista...

Alberto Di Chiara, ex giocatore della Fiorentina, è intervenuto per parlare delle vicende di casa viola, a cominciare da Cristiano Biraghi: "Risente un po' delle critiche anche se riesce a farsele scivolare addosso abbastanza. Deve provare a migliorare perché ormai l'ambiente lo conosce, ma di terzini sinitri oggi ce ne sono pochi e bisognerebbe trovarne di giovani. Un'alternativa a Vlahovic servirebbe perché Kouame e Kokorin finora hanno dimostrato poco. Regista? Per Italiano è fondamentale e quindi se Pulgar non gli piace ne va preso un altro. La spina dorsale di una squadra è fatta da portiere, difensore centrale, regista e attaccante. Aspettative? Italiano sa lavorare con i giovani, ma serve chiarezza nel progetto. Una volta che si conosce va portato avanti finché non ci sono risultati, ma ad oggi mi sembra che la rosa sia inalterata".