DI CHIARA, Aspettiamo Parma per darlo per spacciato

Alberto Di Chiara, doppio ex della partita tra Fiorentina e Parma, ha parlato del match di sabato e non solo. Queste le sue dichiarazioni: "Ho condiviso 10 anni tra queste due squadre... Le due proprietà sono americane e si assomigliano, i ducali sono partiti in ritardo, ma Liverani mi sembra stia facendo un buon lavoro. La Fiorentina viene da polemiche, Iachini è in bilico e ci sono contestazioni che riguardano la gestione dell'inizio di campionato. Non essendoci i risultati sul campo, dopo un anno e mezzo di aspettativa i tifosi stanno cominciando a rumoreggiare. Lirola e Biraghi? Sono due giocatori presi per avere un alto rendimento, ma anno scorso nessuno dei due ha fatto un gran campionato. L'italiano mi sembra sia tornato più maturo al di là del fatto che è sempre in Nazionale, mi sembra abbia anche più personalità. Lo spagnolo sta cercando di migliorarsi, nel 3-5-2 servono due terzini che sono due stantuffi, devono crescere. Modulo? Non deve monopolizzare la squadra con un solo metodo di gioco. Devi avere la bravura di cambiare in corso d'opera. Tra i difetti che ha evidenziato c'è quello di non aver cambiato assetto durante le partite. Iachini? Le decisioni sul suo successore devono essere solo da ultimare se si decidesse di cambiarlo. Se vince 5-0 giocando alla grande, cambiando modulo si potrà aspettare, ma se lo hanno mandato a fare una partita nella condizione che qualsiasi cosa succederà verrà cacciato non è corretto, altrimenti vediamo il risultato di Parma".