Social La dedica dell'ex viola Bove a Cobolli: "Un filo lega la mia Budapest alla tua Parigi. Fiero di te"

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L'amicizia di Edoardo Bove e Flavio Cobolli viene da lontano visto che nasce nel settore giovanile della Roma. E il calciatore, ex della Fiorentina, e il tennista condividono sempre i loro momenti speciali. Presente ieri al Roland Garros, Bove condivide uno scatto tenero tra i due amici e lo consola della finale persa con Zverev, come accadde a lui a Budapest dopo la finale di Europa League con la Roma:

"C’è un filo che lega la mia Budapest alla tua Parigi e corre sulla passione, sull’amicizia e sull’amore per lo sport" scrive Bove sui social che poi prosegue "Ma anche sul senso del sacrificio, sull’orgoglio e sulla consapevolezza di aver dato tutto. Grazie per avermi fatto sentire ancora una volta parte della tua famiglia. Siamo tanto fieri di te".